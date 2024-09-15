Бундеслига. 3-й тур

Майнц, МЕВА Арена

Майнц – Вердер 1:2

Голы: Ли Чжэ Сон 27 – Дукш 8 (п), Кен 69

Майнц: Центнер, Ляйтш, Йенц, Кор (Баркок, 90), Ли Чжэ Сон, Хон Хен Сок (Зиб, 65), Мвене (Онисиво, 79), Каси (Небель, 79), Амири, Сано (Видмер, 79), Буркардт

Вердер: Цеттерер, Юнг, Фридль, Штарк, Шмид, Нджинма (Грюлль, 13), Агу (Кен, 67), Вайзер, Линен (Альверо, 90), Стаге, Дукш (Малатини, 67)

Удаление: Фридль 60

"Вердер" нанес "Майнцу" первое домашнее поражение с февраля. Эпичности успеху Бремена добавляет то обстоятельство, что последние полчаса они доигрывали вдесятером. А решающий мяч провели уже в меньшинстве усилиями дебютанта Деррика Кена, который своими первыми касаниями в Бундеслиге принес "Вердеру" первую победу в сезоне.

Как и ожидалось, игра была предельно равной и боевой. В первых двух турах оба соперника расписали две ничьи, а сегодняшний матч, откровенно говоря, был еще больше похож на очередной дележ очков. Но поскольку игра была довольно открытой, то и паритета на этот раз на табло удалось избежать. Хотя если кто и заслуживал победить, то так это "Майнц".

Первая половина была воплощением равенства, братства и всего такого. Каждый допустил по ошибке, и был наказан за это соперником. Кор в дебюте снес в своей штрафной Нджинму. И пенальти привез, и молодого форварда "Вердера" травмировал. Дукш как подобает лидеру с 11-метрового отомстил за партнера по атаке. В ответ Ли Чжэ Сон через 20 минут добил мяч в пустые ворота после неудачного выхода Цеттерера.

Комичности ситуации добавили претензии вратаря к арбитру. Цеттерер думал, что на нем сфолили. Беда оказалась в том, что на вратаря налетел собственный игрок, а именно Штарк. Также был неплохой выстрел Амири в перекладину издали. Экс-десятка "Байера" сегодня опять играл в центре поля, в более глубокой позиции, что впрочем не помешало ему дважды отличиться в стартовых турах.

Впоследствии оказалось, что из-за Амири центр поля "Майнца" оказался слишком хрупким , из-за чего хозяева время от времени пропускали контратаки. Но и выгода была очевидна. Две корейские десятки "Майнца" Ли Чжэ Сон и Хон Хен Сок были в эпицентре событий в дебюте второй половины. Хон Хен Сок дважды очень опасно пробивал после угловых в исполнении Амири. Цеттерер исправился за результативную ошибку двумя эффектными сейвами. А затем Ли Чжэ Сон по-зидановски развернулся в центре поля, прорвался к воротам и разрезал оборону передачей на Буркардта, которого на пути к вратарю Фридль остановил ценой удаления.

В этот отрезок "Майнц" был на порядок сильнее и острее. Но забивали после перерыв только гости. Пока у "Майнца" активничали 3 номинальные десятки, единственный плеймейкер "Вердера" сделал результат. Бремен неожиданно убежал в контратаку, а Романо Шмид (4 передачи под удар, 2 успешных попытки дриблинга и 2 заработанных фола) продемонстрировал коллегам, что играть нужно не активно, а эффективно. Австриец протянул мяч через полполя и своевременно выкатил Кену на решающий гол.

"Майнц" в концовке серьезно прижал. Но ирония заключалась в том, что при равных составах им удавалось создавать моменты легче. Против прижатого к воротам соперника кроссы не работали, а тонких решений не было. Как итог – обидное для хозяев фиаско.