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Директор Баварии: Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта
Эберль ответил на вопросы журналистов
Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о центральном полузащитнике команды Йозуа Киммихе
"Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта.
Его игра, желание, сердце... он создан для этого. Он должен стать капитаном "Баварии" в будущем. Но сначала мы должны продлить контракт".
Напомним, что Киммих стал новым капитаном сборной Германии после того, как легендарный Тони Кроос завершил свою карьеру.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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