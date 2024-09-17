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Директор Баварии: Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта

Германия

Эберль ответил на вопросы журналистов

Директор Баварии: Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта

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Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о центральном полузащитнике команды Йозуа Киммихе

"Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта.

Его игра, желание, сердце... он создан для этого. Он должен стать капитаном "Баварии" в будущем. Но сначала мы должны продлить контракт".

Напомним, что Киммих стал новым капитаном сборной Германии после того, как легендарный Тони Кроос завершил свою карьеру.

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль Йозуа Киммих
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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