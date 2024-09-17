Директор Баварии: Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта

Директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль высказался о центральном полузащитнике команды Йозуа Киммихе

"Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта.

Его игра, желание, сердце... он создан для этого. Он должен стать капитаном "Баварии" в будущем. Но сначала мы должны продлить контракт".