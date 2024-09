Байер представил специальную форму для матчей Лиги чемпионов

"Байер" представил специальную форму на некоторые матчи Лиги чемпионов УЕФА, созданную известным брендом спортивной одежды Castore.

Новый комплект экипировки кардинально отличается от того, к чему привыкли болельщики команды. Дизайнеры отошли от традиционных для клуба цветов, создав настоящий шедевр современного спортивного стиля.

Черный цвет контрастирует с яркими разноцветными фигурами, что напоминает граффити.

World Class. Under the Cross.????➕



Our new #UCL matchday collection.????‍???????? pic.twitter.com/aatwtnzmaY