Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер представил специальную форму для матчей Лиги чемпионов
Новый комплект экипировки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" представил специальную форму на некоторые матчи Лиги чемпионов УЕФА, созданную известным брендом спортивной одежды Castore.
Новый комплект экипировки кардинально отличается от того, к чему привыкли болельщики команды. Дизайнеры отошли от традиционных для клуба цветов, создав настоящий шедевр современного спортивного стиля.
Черный цвет контрастирует с яркими разноцветными фигурами, что напоминает граффити.
World Class. Under the Cross.????➕— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 18, 2024
Our new #UCL matchday collection.???????????? pic.twitter.com/aatwtnzmaY
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.09.2024
- Рома официально уволила Де Росси. Довбик остался без главного тренера
- Ливерпуль сильнее Милана, Реал — Штутгарта, девять голов Баварии. Главные новости за 17 сентября
- Хольштайн Киль – Бавария 1:6. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам