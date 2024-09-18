  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер представил специальную форму для матчей Лиги чемпионов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер представил специальную форму для матчей Лиги чемпионов

Германия

Новый комплект экипировки

Байер представил специальную форму для матчей Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Байер" представил специальную форму на некоторые матчи Лиги чемпионов УЕФА, созданную известным брендом спортивной одежды Castore.

Новый комплект экипировки кардинально отличается от того, к чему привыкли болельщики команды. Дизайнеры отошли от традиционных для клуба цветов, создав настоящий шедевр современного спортивного стиля.

Черный цвет контрастирует с яркими разноцветными фигурами, что напоминает граффити.

По теме
yellow-arrow
Директор Баварии: Нам нужно, чтобы Киммих стал лицом нашего проекта
yellow-arrow
Болонья – Шахтер, два матча Динамо, Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
yellow-arrow
Бундеслига. Майнц – Вердер 1:2. Ограбление по-бременски
Байер (Леверкузен) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости