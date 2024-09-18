Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киммих: Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб
Хавбек положительно отреагировал на слова директора клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих положительно отреагировал на слова директора клуба Макса Эберля о том, что он станет лицом проекта команды.
"Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб", - отметил Киммих.
Добавим, что Йозуа стал новым капитаном сборной Германии после того, как легендарный Тони Кроос завершил свою карьеру.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Болонья - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Известны первые претенденты на замену Де Росси в Роме
- Бундеслига. Байер продолжает страдать от аритмии, Лейпциг застрял в берлинской пробке
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн