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Киммих: Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб

Германия

Хавбек положительно отреагировал на слова директора клуба

Киммих: Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих положительно отреагировал на слова директора клуба Макса Эберля о том, что он станет лицом проекта команды.

"Всегда приятно, когда тебя поддерживает клуб", - отметил Киммих.

Добавим, что Йозуа стал новым капитаном сборной Германии после того, как легендарный Тони Кроос завершил свою карьеру.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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