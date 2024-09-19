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Мюнхен почтил легенду футбола: Альянц Арена изменит свое название
Стадион Баварии будет переименован
Фото: fcbayern.com
Мюнхенский городской совет принял решение о переименовании стадиона "Альянц Арены" и прилегающей площади в честь
легендарного немецкого футболиста Франца Бекенбауэра.
"н является одним из величайших спортсменов, которых когда-либо вырастил наш город", - сказал мэр Мюнхена Дитер Райтер.
Отныне стадион "Баварии" будет переименован в "Франц-Бекенбауэр-Плац".
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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