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Мюнхен почтил легенду футбола: Альянц Арена изменит свое название

Германия

Стадион Баварии будет переименован

Мюнхен почтил легенду футбола: Альянц Арена изменит свое название

Фото: fcbayern.com

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Мюнхенский городской совет принял решение о переименовании стадиона "Альянц Арены" и прилегающей площади в честь
легендарного немецкого футболиста Франца Бекенбауэра.

"н является одним из величайших спортсменов, которых когда-либо вырастил наш город", - сказал мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Отныне стадион "Баварии" будет переименован в "Франц-Бекенбауэр-Плац".

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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