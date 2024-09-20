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Фрайбург продлил контракт с полузащитником Мерлином Рёлем
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Фрайбурга" решило продлить соглашение с 22-летним Мерлином Рёлем, который в этом сезоне сыграть в трех поединках. Детали продления контракта между клубом и центральным полузащитником не разглашаются.
"Я доверяю окружению здесь, во "Фрайбурге", и очень благодарен всем, с кем я работаю здесь каждый день - они сыграли большую роль в моем развитии в течение последних двух лет. Моя цель - раскрыть весь свой потенциал. Поэтому условия в этом клубе являются идеальными для меня", - заявил немецкий полузащитник после продления контракта.
Добавим, что в прошлом сезоне Мерлин Рёль провел 34 матча, где отметился 3 голами и 4 ассистами.
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