Фрайбург продлил контракт с полузащитником Мерлином Рёлем

Руководство "Фрайбурга" решило продлить соглашение с 22-летним Мерлином Рёлем, который в этом сезоне сыграть в трех поединках. Детали продления контракта между клубом и центральным полузащитником не разглашаются.

"Я доверяю окружению здесь, во "Фрайбурге", и очень благодарен всем, с кем я работаю здесь каждый день - они сыграли большую роль в моем развитии в течение последних двух лет. Моя цель - раскрыть весь свой потенциал. Поэтому условия в этом клубе являются идеальными для меня", - заявил немецкий полузащитник после продления контракта.

Добавим, что в прошлом сезоне Мерлин Рёль провел 34 матча, где отметился 3 голами и 4 ассистами.