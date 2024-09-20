Тренер Байера поддержал Родри, который высказался против плотного графика матчей

Тренер "Байера" Хаби Алонсо поддержал полузащитника "Манчестер Сити" Родри, который высказался против плотного графика матчей.

"Я понимаю Родри и других игроков. Поединков стало слишком много. К футболистам нужно прислушиваться, их нужно привлекать к принятию подобных решений. Потому что мы все хотим, чтобы футбол развивался", - сказал Алонсо.