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Тренер Байера поддержал Родри, который высказался против плотного графика матчей
Я понимаю его и других игроков (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Байера" Хаби Алонсо поддержал полузащитника "Манчестер Сити"
"Я понимаю Родри и других игроков. Поединков стало слишком много. К футболистам нужно прислушиваться, их нужно привлекать к принятию подобных решений. Потому что мы все хотим, чтобы футбол развивался", - сказал Алонсо.
Из-за перегруженного графика, профсоюз футболистов решил подать жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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