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Тренер Байера поддержал Родри, который высказался против плотного графика матчей

Германия
Обновлено

Я понимаю его и других игроков (с)

Тренер Байера поддержал Родри, который высказался против плотного графика матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Байера" Хаби Алонсо поддержал полузащитника "Манчестер Сити" Родри, который высказался против плотного графика матчей.

"Я понимаю Родри и других игроков. Поединков стало слишком много. К футболистам нужно прислушиваться, их нужно привлекать к принятию подобных решений. Потому что мы все хотим, чтобы футбол развивался", - сказал Алонсо.

Из-за перегруженного графика, профсоюз футболистов решил подать жалобу в Европейскую комиссию и коммерческий суд Брюсселя на ФИФА.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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