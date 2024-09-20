Бундеслига. 4-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Майнц 2:3

Голы: Шлоттербек 25, Эссенде 57 – Зиб 13, Буркардт 15, 49

Удаления: Эссенде 70 – Амири 35

"Аугсбург" и "Майнц" выдали феноменальный по напряжению матч, задал яркий тон 4-му туру Бундеслиги. "Фуггеры" не бросили играть при счете 0:2 в пользу гостей и едва не совершили камбек в драматичной концовке. Рубка закончилась игрой 10 на 10, но в итоге "карнавальники" все же выстрадали первую победу в новом сезоне.

За "Майнц" было горько большую часть прошлого сезона, где они заслуженно спаслись лишь в самой концовке. И не менее горько на прошлых выходных, когда подопечные Бо Хенриксена в большинстве не только не смогли дожать "Вердер", но и умудрились упустить ничью. После этого появились опасения, что "Майнц" снова поплывет, как и в начале прошлой кампании, когда у них были качественные перфомансы, но не было результатов. И в итоге это едва не завело их к вылету.

В дерби двух датских тренеров ожидаемо большую роль сыграли стандарты, голами с которых команды обменялись в первой половине. Зиб открыл счет уже на 13-й минуте после хитрого розыгрыша аута, отклеившись от Гауэлеу и реализовав хедер. А через две минуты арендованный у "Баварии" вингер еще и отметился ассистом на Буркардта, с которым они вдвоем в контратаке разобрались со всей обороной хозяев.

0:2 казались приговором, зная оборонительное упорство "Майнца". Но "карнавальники" уж слишком отчаянно стали оборонять результат, много фолили и накликали беду на свои ворота. Мариус Вольф дважды с идентичной позиции очень остро подавал со штрафного. В первой ситуации Шлоттербек отыграл один мяч, а во второй его партнер просто простил "Майнц". Еще больше проблем для "Майнца" добавило нелепое удаление Амири. Экс-плеймейкер "Байера" на ровном месте словил две желтые и оставил гостей страдать в меньшинстве.

"Майнц" с трудом дотерпел до перерыва, но как же ярко они вошли во вторую половину. Буркардт оформил дубль уже в дебюте после розыгрыша корнера, создав серьезный задел для парней Хенриксена. Но на долго его не хватило, ведь летний новичок "Аугсбурга" Самюэль Эссенде после флангового навеса снова довел отставание до минимального. Для француза это уже второй мяч в Бундеслиге, и все было бы хорошо, если бы форвард за это время не умудрился насобирать больше карточек, чем голов.

Эссенде в неигровом эпизоде взял и тупо зарядил по ногам защитнику, оставив партнеров доигрывать 10 на 10. Это был решающий момент. "Аугсбург" после этого продолжал давить, и даже едва не спасся. Но удаление заметно облегчило задачу гостей. В итоге на 10-й добавленной Шлоттербек чуть не вырвал право на пенальти, но после долгих пересмотров арбитр все же отказался ставить 11-метровый, не увидев нарушения со стороны Видмера. 2:3. Эта победа должна вернуть "Майнцу" их уверенность в себе. Сегодня они сражались, словно им опять грозил вылет.

Аугсбург: Лабрович, Шлоттербек, Гауэлеу, Бауэр (Мунье, 46), Варгас (Титц, 72), Реджбечай (Йенсен, 80), Яннулис, Якич (Майер, 61), Оньека, Вольф (Кабадайы, 80), Эссенде

Майнц: Центнер, Ханче-Ольсен, Йенц, Кор, Хон Хен Сок (Ляйтш, 63), Зиб (Баркок, 39), Мвене, Каси (Видмер, 88), Амири, Сано, Буркардт (Онисиво, 88)