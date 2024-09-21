Шальке вел в счете против Дармштадта 3:0, но проиграл 3:5. ВИДЕО драматического матча

На стадионе "Фельтнис Арена" в Гельзенкирхене, где свои домашние матчи основного раунда Лиги чемпионов будет проводить "Шахтер", местный "Шальке" в рамках шестого тура второй Бундеслиги принимал "Дармштадт".

До 39 минут хозяева вели в счете 3:0. Особенно красивым получился первый гол: Мор забил прямым ударом из стандарта. К концу первого тайма гости один гол отквитали с пенальти.

Но во второй половине встречи "Дармштадт" забил еще четыре гола. В частности, швед Исаак Лидберг оформил хет-трик. В итоге матч завершился со счётом 3:5.

"Шальке" – "Дармштадт" 3:5

Голы: Мор 14, Силла 34, Шалленберг 39 – Хорнби 45+5 (пен.), Лидберг 56, 76, 87, Лопес 90+7

После поражения “Шальке” опустился на 14 место турнирной таблицы. "Дармштадт" занимает 13 место. У команд четыре и пять очков за шесть туров соответственно.

Следующим футбольным матчем на "Фельтнис Арене" станет поединок второго тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Аталантой". Эта встреча запланирована на 2 октября.