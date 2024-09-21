Бундеслига. 20 голов Баварии за 8 дней, монстр Олисе и реинкарнация Униона

Бундеслига. 4-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Бавария 0:5

Голы: Олисе 23, 60, Мусиала 32, Кен 57, Гнабри 65

"Бавария" продолжает издевательски легко расправляться с андердогами и середняками. После 15 забитых голов за неделю результат в Бремене может и не впечатлить. Но доминация была тотальной. Большой любитель контратак "Вердер" за первый тайм считанные разы перебирался на чужую половину и ушел на перерыв с унизительным показателем xG 0.00. Таким же показатель остался и по итогу 90 минут. "Бавария" же бесконечно сидела на чужой трети, а в случае потери буквально мгновенно возвращала себе мяч – за 3-4 секунды в среднем.

Продолжил результативную серию до 3 матчей Майк Олисе, открывший счет в середине первой половины после того, как "Бавария" накрыла соперника при их розыгрыше от ворот. Изящного завершения внешней в одно касание англичанину не хватило, потому через 9 минут он оставил в дураках 4 защитников "Вердера" и выкатил Мусиале на пустые ворот. После перерыва хозяевам было еще больнее. Олисе закончил игру с 2+2, снова забил Кейн и отдал 2 ассиста, эффектно вышел Гнабри (тоже 1+1).

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Хоффенхайм 2:1

Голы: Роте 4, Чжон Ву Ен 6 – Бюльтер 67

"Унион" выглядит воскресшим после назначения Бо Свенссона. Экс-наставник "Майнца" поставил берлинцам непробивную оборону в низком блоке, их визитную карточку с времен выхода в элиту. Это вернуло и краеугольный камень их футбола, и уверенность в себе. Как итог – вторая победа в сезоне и первый матч Андрея Крамарич без результативных действий в этой кампании.

"Унион" выдал феноменальный старт с 2 голами за 6 минут. А затем не только смотрел на страдания "Хоффенхайма" в атаке, как и былые времена, но и сам продолжал вести игру. В фирменной манере берлинцы открыли счет с углового – летний новичок Том Роте в падении эффектно замкнул. А через две минуты в контратаке Роте помог отличиться первым мячом за новую команду и Чжон Ву Ену. Бюльтер в середине второй половины вернул интригу в матч, но на большее "Хоффенхайм" не хватило.

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Фрайбург 0:3

Голы: Доан 54, Грифо 59, 65

"Фрайбург" снова выдал осторожный первый тайм, а затем снова взорвался в дебюте второй половины. На прошлых выходных против "Бохума" Джуниор Адаму оформил дубль с 58-й по 61-ю с помощью Винченцо Грифо. Сегодня против "Хайденхайма" Грифо уже сам оформил дубль, а начало положил шикарный проход Рицу Доана с финишингом он каркаса ворот. 3 гола за 11 минут – 3 очка по итогам 90 минут.

Бохум, Рурштадион

Бохум – Хольштайн 2:2

Голы: Пихлер 15, Беро 22 – Дашнер 35, Матино 89

"Бохум" и "Хольштайн" выясняли, кто все же худшая команда Бундеслиги на старте этого сезона. Решили, что оба. Формально в гонке неудачников еще должен был поучаствовать "Санкт-Паули", который тоже шел без очков со старта кампании, но завтра у них будет возможность исправить это в игре с "Лейпцигом". "Бохум" начал уверенно, с 2 заслуженных голов в стартовые 22 минуты. Но "несгибаемые" не были бы собой, если бы после этого не растеряли перевес до финального свистка. Первое очко для "Бохума", первое для "Хольштайна".