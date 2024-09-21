Бундеслига. 4-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Боруссия М 2:0

Голы: Ларссон 30, Мармуш 80

"Айнтрахт" добыл третью победу кряду в Бундеслиге, вслед за "Хоффенхаймом" (3:1) и "Вольфсбургом" (1:2) переиграв и "Боруссию" Гладбах. Отмечаем не только результат, который выводит "орлов" в топ-3, но и качество игры, которое парни Дино Топмеллера демонстрировали даже в проигранном в Дортмунде первом матче сезона.

Как и в предыдущих турах, снова зажигала связка форвардов "орлов" Омара Мармуша и Юго Экитике. До этого вечера было участие в 5 последних голевых атаках, в том числе три комбинации, в которых они ассистировали друг другу. Египтянин в итоге забил свой 4-й в 4-х турах, а Экитике не отличались лишь по одной причине – ужасного в плане реализации вечера в исполнении Юго.

На 25-й минуте Мармуш в быстром выпаде сместился на край штрафного и выполнил сильный навес прямо на голову Экитике, но тот умудрился промахнуться по пустым воротам. Надо сказать, что до этого "Боруссия" провела едва ли не лучший свой отрезок в игре, но как только гости подбирались к чужой трети, их качество игры тут же падало в разы. Тут большая заслуга компактной защиты "Айнтрахта".

Но вскоре "Айнтрахт" все же повел. Мармуш снова разрезал оборону пасом на Экитике. Юго сместился влево, навесил в центр, и после скидки Кнауффа Хуго Ларссон слету четко положил мяч в угол. До конца тайма "Боруссия" смогла ответить только ударом Эльведи после розыгрыша стандарта.

В начале второй половины Гладбах немного потревожил соперника рывками Нгуму, но защите "Айнтрахта" удавалось ограничивать реактивного вингера, ни один из навесов которого так и не нашел голову Кляйндинста. "Орлы" по классике ответили передачей Мармуша в штрафную на Экитике, но Юго не смог пробить кипера в близком бою.

Экитике ушел с поля без гола, и за 10 минут до конца его партнер по атаке наконец поставил точку. Мармуш разыграл классную трехходовку с Матановичем и Баойя, после чего дважды убрал Итакуру и пробил под перекладину.

2:0. "Айнтрахт" на хорошем ходу на старте сезона. Имеет четкие паттерны в атаке и довольно надежны в обороне. Посмотрим, смогут ли поддержать высокую планку против сильнейших – в октябре "орлам" предстоит сыграть с двумя последними чемпионами кряду.

Айнтрахт: Сантос, Теат, Кох, Тута, Кристенсен, Шаиби (Дина-Эбимбе, 70), Ларссон (Дауд, 85), Схири, Кнауфф (Матанович, 78), Мармуш (Нкунку, 85), Экитике (Баойя, 78)

Боруссия М: Николас, Нетц, Эльведи, Итакура, Скалли, Вайгль (Зандер, 71), Райтц (Нойхаус, 79), Хак (Плеа, 71), Штегер, Нгуму (Чванчара, 71), Кляйндинст