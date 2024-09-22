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Бундеслига. Байер – Вольфсбург 4:3. Фирменная победа с виннером в компенсированное время

Германия
Обновлено

Бонифейс вырывает победу в компенсированное время

Бундеслига. Байер – Вольфсбург 4:3. Фирменная победа с виннером в компенсированное время

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 4-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вольфсбург 4:3

Голы: Виртц 14, Та 32, Инкапье 48, Бонифейс 90+3 – Мукиеле 5 (аг), Борнаув 37, Сванберг 45+1

Удаление: Герхардт 88

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Белосьян (Инкапье, 46) – Мукиеле (Фримпонг, 46), Алеиш Гарсия (Паласиос, 79), Джака, Гримальдо – Виртц, Адли (Терье, 56) – Шик (Бонифасе, 68)

Вольфсбург: Грабара – Фишер, Цезигер, Борнаув, Каминьски – Арнольд, Сванберг (Озджан, 71) – Тиагу Томаш (Герхардт, 71), Виммер (Вранкс, 72), Баку (Кульеракис, 42) – Амура (Вавро, 90+2)

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