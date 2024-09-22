Бундеслига. 4-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Боруссия Д 5:1

Голы: Ундав 4, 90, Демирович 21, Мийо 62, Туре 80 – Гирасси 75

Приезд Серу Гирасси и Вальдемара Антона на "Мерседес-Бенц Арену" закончился избиением их новой команды. "Штутгарт" выдал мощнейшие стартовые полчаса, завладев серьезным перевесом, а затем абсолютно уверенно его не только удержал, но и приумножил. Добыв тем самым третью кряду победу "шваб" над Дортмундом.

Тяжелый матч для "Боруссии" читался еще до стартового свистка. Билд-ап Дортмунда после смены тренера стал крайне медлительным, плюс организованности откровенно не хватает. Накладываем это на сумасшедший прессинг "шваб", который посреди недели серьезно потревожил "Реал" Мадрид, и получаем суицидальную картину для гостей.

Хенесс при этом дал мастер-класс в тех же компонентах уже на противоположной части поля. "Боруссия" уперто пробовала прессинговать высоко, но у них выходило лишь освобождать пространство для атак соперника. "Штутгарт" в разы быстрее двигал мяч вперед, легко проходил центр поля и дальше создавал момент за моментом. Если бы не проблемы с реализацией, то еще до перерыва был бы просто разгром.

Ундав открыл счет уже на 4-й минуте, воспользовавшись ошибкой неповоротливого Зюле. Гол пришел после фирменной трехходовки с левого фланга и резкой передачи вразрез. С того же края пришел еще один момент для Дениза, но Ундав промахнулся с пары метров. Головой опаснейше бил Мийо. А с очередного кросса вскоре удвоил перевес Демирович своим 4-м голом в 4-х турах. До перерыва Ундав еще запорол выход 1 на 1 и не сумел точно добить после дальнего удара Мийо.

Избиение продолжилось и во второй половине. Свой заслуженный мяч в дебюте нашел Энцо Мийо. А затем Мийо еще и помог отличиться Эль-Билялю Туре своим первым голом за "шваб", феноменально прорвавшись по лицевой линии к самым воротам. Закончил Мийо еще одним ассистом, уже на Ундава, который при лучшей реализации мог уйти с поля и с пента-триком.

Все, на что хватило гостей, это пару подготовленных атак под лонгшоты Брандта и одна результативная контратака. Гиттенс протянул мяч через полполя и ассистировал Гирасси на его второй гол за неделю. 5:1. Все по классике: Гирасси забивает, "Штутгарт" – побеждает. Дортмунд переманил сразу двух ключевых игроков "шваб". А надо было красть главного тренера.

Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт (Ридер, 70), Шабо (Загаду, 70), Руо, Вагноман (Туре, 78), Левелинг, Штиллер (Фюрих, 85), Каразор, Мийо, Демирович (Чейз, 70), Ундав

Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Антон, Рюэрсон (Ян Коуто, 46), Гросс (Мален, 63), Нмеча (Гиттенс, 30), Брандт (Джан, 72), Забитцер, Адейеми (Бенсебайни, 46), Гирасси