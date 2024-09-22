Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Санкт-Паули – РБ Лейпциг 0:0. Очередной паршивый вечер для быков
Вторые нули в чемпионате для Лейпцига кряду
Фото: imago
Бундеслига, 4-й тур
Гамбург, Миллернтор-штадион
Санкт-Паули – РБ Лейпциг 0:0
Мало кто бы мог озвучить подобное в конце августа, когда "РБ Лейпциг" прервал бесконечную серию "Байера" без поражений на домашней арене. Но кажется в ближайшее время пути Марко Розе и клуба из его родного города могут разойтись. Потому как "красные быки" в очередной раз этим вечером в Гамбурге выглядели ну крайне паршиво.
Лейпциг едва переиграл несчастный "Бохум" в первом туре. Неделю назад в уже фирменной манере заглох против автобуса "Униона" (0:0). В прошлой кампании в таких ситуациях некомпетентность Розе в позиционной атаке маскировал огненный Хави Симонс. Но в новом сезоне нидерландец явно не в форме, и проблемы видны уже невооруженным глазом.
Поездка в Мадрид посреди недели в гости к "Атлетико" сильно контрастировала с игрой против "Реала" прошлой весной. Проблемы в атаке, куча обрезов и расхлябанность на стандартах могла привести и к крупному поражению. После этого поездка в Гамбург к единственной команде Бундеслиги, которая еще не набирала очков, казался чудесной возможностью исправить хотя бы настроение.
Но и тут парней Розе ждали проблемы. Эти нули серьезно отличались от тех, что были против "Униона". Там был хотя бы известный и качественный автобус. "Санкт-Паули" же вообще перехватил инициативу и был острее. Как с игры, так и со стандартов. "РБ Лейпциг" снова много и безыдейно владел мячом. Но в отличии от матча на прошлых выходных, они еще и получали в ответ на свои ворота. И лишь благодаря Гулачи и удаче обошлись без поражения.
Не будем хоронить Розе раньше времени. Его карьера в Лейпциге больше напоминала параболу, и уже не раз его команда выбиралась из трудных ситуаций и резко прибавляла. Отмазки у него есть – это и плохая форма Симонса, и потеря Шлагера. Плюс нужно посмотреть, как интегрируются новички. Возможно кто-то из новичков придаст свежий импульс.
Но то что приличный на самом деле тренер имеет хронические проблемы и не ищет пути их решения – это не очень. Сейчас даже в относительно крупных клубах нельзя не работать над позиционкой. Иначе вас выбросят на улицу, даже если вы сам Томас Тухель.
Санкт-Паули: Василь, Метс, Смит, Валь, Треу, Бухалфа (Меткалф, 82), Ирвайн, Салиакас (Дзвигала, 69), Саад, Эггештайн (Гилавоги, 69), Афолайян (Бэнкс, 89)
РБ Лейпциг: Гулачи, Раум (Хенрикс, 74), Орбан, Клостерманн, Гертрюйда, Симонс, Зайвальд, Айдара (Опенда, 62), Баумгартнер (Вермерен, 62), Поульсен (Нуса, 62), Шешко (Андре Силва, 74)
Популярное сейчас
- Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Серия А. Рома - Удинезе 3:0. Гол и практически ассист Довбика, прорыв его команды
- Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги
- Шальке вел в счете против Дармштадта 3:0, но проиграл 3:5. ВИДЕО драматического матча
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО