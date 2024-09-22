Бундеслига, 4-й тур

Гамбург, Миллернтор-штадион

Санкт-Паули – РБ Лейпциг 0:0

Мало кто бы мог озвучить подобное в конце августа, когда "РБ Лейпциг" прервал бесконечную серию "Байера" без поражений на домашней арене. Но кажется в ближайшее время пути Марко Розе и клуба из его родного города могут разойтись. Потому как "красные быки" в очередной раз этим вечером в Гамбурге выглядели ну крайне паршиво.

Лейпциг едва переиграл несчастный "Бохум" в первом туре. Неделю назад в уже фирменной манере заглох против автобуса "Униона" (0:0). В прошлой кампании в таких ситуациях некомпетентность Розе в позиционной атаке маскировал огненный Хави Симонс. Но в новом сезоне нидерландец явно не в форме, и проблемы видны уже невооруженным глазом.

Поездка в Мадрид посреди недели в гости к "Атлетико" сильно контрастировала с игрой против "Реала" прошлой весной. Проблемы в атаке, куча обрезов и расхлябанность на стандартах могла привести и к крупному поражению. После этого поездка в Гамбург к единственной команде Бундеслиги, которая еще не набирала очков, казался чудесной возможностью исправить хотя бы настроение.

Но и тут парней Розе ждали проблемы. Эти нули серьезно отличались от тех, что были против "Униона". Там был хотя бы известный и качественный автобус. "Санкт-Паули" же вообще перехватил инициативу и был острее. Как с игры, так и со стандартов. "РБ Лейпциг" снова много и безыдейно владел мячом. Но в отличии от матча на прошлых выходных, они еще и получали в ответ на свои ворота. И лишь благодаря Гулачи и удаче обошлись без поражения.

Не будем хоронить Розе раньше времени. Его карьера в Лейпциге больше напоминала параболу, и уже не раз его команда выбиралась из трудных ситуаций и резко прибавляла. Отмазки у него есть – это и плохая форма Симонса, и потеря Шлагера. Плюс нужно посмотреть, как интегрируются новички. Возможно кто-то из новичков придаст свежий импульс.

Но то что приличный на самом деле тренер имеет хронические проблемы и не ищет пути их решения – это не очень. Сейчас даже в относительно крупных клубах нельзя не работать над позиционкой. Иначе вас выбросят на улицу, даже если вы сам Томас Тухель.

Санкт-Паули: Василь, Метс, Смит, Валь, Треу, Бухалфа (Меткалф, 82), Ирвайн, Салиакас (Дзвигала, 69), Саад, Эггештайн (Гилавоги, 69), Афолайян (Бэнкс, 89)

РБ Лейпциг: Гулачи, Раум (Хенрикс, 74), Орбан, Клостерманн, Гертрюйда, Симонс, Зайвальд, Айдара (Опенда, 62), Баумгартнер (Вермерен, 62), Поульсен (Нуса, 62), Шешко (Андре Силва, 74)