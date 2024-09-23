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Берлинский Унион продлил контракт с вингером Тимом Скарке

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Берлинский Унион продлил контракт с вингером Тимом Скарке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тим Скарке прошлый сезон провел в аренде в "Дармштадте", где отметился 8 голами и 2 ассистами. 28-летний вингер летом вернулся в "Унион" и получил свой шанс в берлинской команде. В итоге немецкий клуб продлил контракт со своим игроком. Срок действия нового соглашения не разглашается.

"Я рад, что "Унион" планирует свою деятельность с учетом моих пожеланий, и что мы продолжим наш общий путь. Последние два года не всегда были для меня легкими, поэтому я еще более оптимистично настроен на успешный сезон. Я до последнего хочу выложиться на полную и помочь команде хорошими выступлениями", - заявил вингер после продления контракта.

Добавим, что в новом сезоне Тим Скарке провел 5 поединков и отметился результативной передачей.

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Унион (Берлин)
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Источник:
Уніон Берлін
Опубликовал: Александр Гресь
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