Шахин - про 1:5 против Штутгарта: Нельзя так играть за Боруссию Дортмунд

Наставник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин высказался о разгромном поражении от "Штутгарта" (1:5) в Бундеслиге.

"Не хватало базовых вещей. Поэтому и произошло то, что случилось сегодня. Все было плохо с первой до последней минуты.

Мы были в тонусе перед матчем. Судя по тому, как мы выступили, это не может быть связано с физической усталостью. Можно найти миллион оправданий, но ни одно из них не является обоснованным.

Это было плохое выступление. Нельзя так играть за "Боруссию Дортмунд". Я больше никогда не хочу видеть такую ​​игру. Мы тщательно её проанализируем", - сказал Шахин.