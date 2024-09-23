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Шахин - про 1:5 против Штутгарта: Нельзя так играть за Боруссию Дортмунд
Нури знает о чем говорит
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник дортмундской "Боруссии" Нури Шахин высказался о разгромном поражении от "Штутгарта" (1:5) в Бундеслиге.
"Не хватало базовых вещей. Поэтому и произошло то, что случилось сегодня. Все было плохо с первой до последней минуты.
Мы были в тонусе перед матчем. Судя по тому, как мы выступили, это не может быть связано с физической усталостью. Можно найти миллион оправданий, но ни одно из них не является обоснованным.
Это было плохое выступление. Нельзя так играть за "Боруссию Дортмунд". Я больше никогда не хочу видеть такую игру. Мы тщательно её проанализируем", - сказал Шахин.
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