Себастьян Хёнесс о разгроме дортмундской Боруссии: Победа была вполне заслуженной

Вчера "Штутгарт" переиграл дома дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:1. Эта победа позволила "швабам" улучшить свое турнирное положение и подняться на седьмую строчку, имея в своем активе 7 очков после четырех сыгранных туров. Главный тренер "Штутгарта" отметил, что его подопечным удалось воплотить все планы на этот поединок.

"Мы хотели быть острыми и внимательными, выходя на игру. Нам это удалось, и это заложило основу для выдающегося выступления. Победа была вполне заслуженной - мы мало теряли мяч и создали много голевых моментов. Это было действительно хорошее выступление - большая заслуга всей команды", - заявил Себастьян Хёнесс.

Добавим, что в следующем туре "Штутгарт" встретится на выезде с "Вольфсбургом". Поединок состоится 28 сентября в 16:30 по киевскому времени.