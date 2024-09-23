Марко Розе о ничьей с Санкт-Паули: Мы столкнулись с агрессивным и хорошо организованным соперником

Вчера в Бундеслиге "РБ Лейпциг" снова сыграл в нулевую ничью, где на этот раз у них отобрал очки "Санкт-Паули". На послематчевой пресс-конференции главный тренер "быков" Марко Розе подчеркнул, что он недоволен таким результатом, особенно игрой в атаке.

"Мы второй раз подряд сыграли на ноль и взяли одно очко. Мы столкнулись с агрессивным и хорошо организованным соперником. Они играли очень хорошо и имели два или три великолепных момента, где мы должны были быть осторожными. Их подачи также были опасными. Мы сами пытаемся создать реальную угрозу в последней трети. Мы играли слишком прямолинейно, когда можно было забить в два касания. Мы упустили шансы разыграть диагональные мячи в пространство против команды, которая отсиживалась в обороне. В общем, мы не довольны, но мы должны брать очки. Во втором тайме мы не создали тех моментов, которые хотели и должны были создать, чтобы победить здесь. То же самое было и с "Унионом". Наша атакующая игра сейчас не совсем работает на полную мощность, мы проходим через такой этап. Мы не ищем никаких оправданий - мы хотим большего и мы не довольны", - заявил Марко Розе.

Добавим, что следующий свой поединок "РБ Лейпциг" сыграет дома 28 сентября против "Аугсбурга".