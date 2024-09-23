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Нагельсманн - о травме тер Штегена: Нам будет очень не хватать его в сборной Германии

Германия

Юлиан выразил свою поддержку голкиперу

Нагельсманн - о травме тер Штегена: Нам будет очень не хватать его в сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выразил свою поддержку голкиперу национальной команды и "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, который получил серьезную травму колена.

"Известие о травме Марка очень шокировало нас. Нам будет очень не хватать его в сборной, как на поле, так и вне его. Мы желаем ему легкой операции и хорошего и быстрого выздоровления. Мы всегда будем поддерживать его".

Тер Штеген прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что у игрока полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене.

Читайте такжеОфициально: у Марка-Андре тер Штегена диагностирован полный разрыв надколенного сухожилия
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Германия Марк-Андре тер Штеген Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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