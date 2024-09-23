Нагельсманн - о травме тер Штегена: Нам будет очень не хватать его в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выразил свою поддержку голкиперу национальной команды и "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, который получил серьезную травму колена.

"Известие о травме Марка очень шокировало нас. Нам будет очень не хватать его в сборной, как на поле, так и вне его. Мы желаем ему легкой операции и хорошего и быстрого выздоровления. Мы всегда будем поддерживать его".