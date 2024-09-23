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"Это впечатляет, мы растем с каждой игрой". Кейн рассказал об игре Баварии под руководством Компани
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Харри Кейн, форвард "Баварии" рассказал об игре команды под руководством Венсана Компани.
"Наш тренер хочет, чтобы мы играли с высокой интенсивностью даже тогда, когда ведем в счете. Он всегда стремится к большему, не довольствуясь преимуществом в один или два гола. Мы видели это против "Вердера" и в Лиге чемпионов. Это наша философия.
Это впечатляет, мы растем с каждой игрой", - сказал футболист.
Напомним, что ближайший матч "Баварии" состоится 28 сентября. Команда сыграет против "Байера". Старт - в 19:30 по киевскому времени.
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