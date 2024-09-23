"Это впечатляет, мы растем с каждой игрой". Кейн рассказал об игре Баварии под руководством Компани

Харри Кейн, форвард "Баварии" рассказал об игре команды под руководством Венсана Компани.

"Наш тренер хочет, чтобы мы играли с высокой интенсивностью даже тогда, когда ведем в счете. Он всегда стремится к большему, не довольствуясь преимуществом в один или два гола. Мы видели это против "Вердера" и в Лиге чемпионов. Это наша философия.

Это впечатляет, мы растем с каждой игрой", - сказал футболист.