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Легенда Реала может возглавить известный клуб из второй Бундеслиги
Раулем вновь интересуются в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шальке" рассматривает Рауля Гонсалеса Бланко в качестве основного кандидата на должность главного тренера. Об этом сообщает AS со ссылкой на Bild.
Руководство немецкой команды приняло такое решение после серии плохих результатов, из-за которых "Шальке" оказался в зона вылета в турнирной таблице второй Бундеслиги (16 место с 4 очками в активе после 6 туров).
Однако, по данным источника, Рауль намерен доработать до конца сезона во главе резервной команды "Реала" - "Кастилье".
Напомним, что Рауль выступал за "Шальке" в качестве игрока с 2010 по 2012 годы, отличившись 40 забитыми мячами и 21 ассистом в 98 матчах.
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