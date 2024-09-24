Легенда Реала может возглавить известный клуб из второй Бундеслиги

"Шальке" рассматривает Рауля Гонсалеса Бланко в качестве основного кандидата на должность главного тренера. Об этом сообщает AS со ссылкой на Bild.

Руководство немецкой команды приняло такое решение после серии плохих результатов, из-за которых "Шальке" оказался в зона вылета в турнирной таблице второй Бундеслиги (16 место с 4 очками в активе после 6 туров).

Однако, по данным источника, Рауль намерен доработать до конца сезона во главе резервной команды "Реала" - "Кастилье".

Напомним, что Рауль выступал за "Шальке" в качестве игрока с 2010 по 2012 годы, отличившись 40 забитыми мячами и 21 ассистом в 98 матчах.