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"Он становится все лучше и лучше". Кейн высказался о молодом опорнике Баварии

Германия

Гарри рассказал о своем партнере по команде

"Он становится все лучше и лучше". Кейн высказался о молодом опорнике Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о своем партнере по команде Александаре Павловиче.

"Он был хорош в прошлом сезоне, но в этом вы видите еще лучшую версию Александара. Чем больше он играет, тем опытнее становится. Он становится все лучше и лучше".

Добавим, что 20-летний Павлович в прошлом сезоне сыграл 25 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Немец в текущей кампании за "Баварию" сыграл пять поединков, где отметился одним ассистом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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