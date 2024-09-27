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"Бавария всегда является фаворитом и хочет доминировать". Компани - о предстоящей игре с Байером

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Боевой настрой

"Бавария всегда является фаворитом и хочет доминировать". Компани - о предстоящей игре с Байером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от будущего матча против "Байера" в пятом туре Бундеслиги.

"Хорошо, что все с нетерпением ждут игру. Конечно, это будет важный матч против лучшей команды последних двенадцати месяцев. Мы с нетерпением ждем ее. Не всегда будет легко. Мы хотим сразиться с сильным соперником на "Альянц Арене". "Бавария" всегда является фаворитом. Мы хотим победить.

"Бавария" всегда хочет доминировать настолько, насколько это возможно. Настрой нашей команды всегда должен быть таким. Если сопернику удается помешать нам в этом - он заслуживает большого уважения. Ключевым моментом является то, что это будет домашний поединок для нас. Мы хотим показать все, на что способны.

Мы забили 20 голов в последних трех играх, но моя работа — показать, что мы можем играть лучше. В таком матче, как против "Байера", возможно все. Мы подготовим команду к тому, чтобы в субботу она выступила по максимуму", - приводит слова бельгийца Bayern & Germany.

Поединок "Бавария" - "Байер" состоится завтра, 28 сентября. Начало - в 19:30 по Киеву.

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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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