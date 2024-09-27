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Алонсо: вероятно, Байер сыграет самую сложную игру сезона в Бундеслиге на Альянц Арене

Германия
Обновлено

Сложный тест для "фармацевтов"

Алонсо: вероятно, Байер сыграет самую сложную игру сезона в Бундеслиге на Альянц Арене

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался в преддверии выездного матча с мюнхенской "Баварией".

"Это большой матч. Поездка на "Альянц Арену" — это, вероятно, самая сложная игра сезона Бундеслиги. Но мы с нетерпением ждем ее. Мы хотим хорошо сыграть и быть конкурентоспособными. Мы знаем, что нам нужно провести почти идеальное выступление, чтобы с чем-то уехать из "Альянц Арены". Мы готовы к этому.

Они отлично начали сезон, действуют качественно и энергично. Влияние Венсана Компани пока положительное. Завтра нас ждет большой вызов. Нам нужно будет максимально сконцентрироваться на 90 минут и быть готовыми к любым ситуациям", - сказал испанец на пресс-конференции.

28 сентября "Байер" сыграет с "Баварией" в рамках пятого тура чемпионата Германии.

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