Президент Баварии - о Мусиале: Такие футболисты появляются раз в столетие

Президент "Баварии" Герберт Хайнер подтвердил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с талантливым Джамалом Мусиалой.

"Мы любим Мусиалу, такие футболисты появляются раз в столетие. Очевидно, что наша главная задача - продлить его контракт и удержать его в "Баварии" как можно дольше".