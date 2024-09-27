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Президент Баварии - о Мусиале: Такие футболисты появляются раз в столетие
Бавария хочет продлить контракт со своим игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" Герберт Хайнер подтвердил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с талантливым Джамалом Мусиалой.
"Мы любим Мусиалу, такие футболисты появляются раз в столетие. Очевидно, что наша главная задача - продлить его контракт и удержать его в "Баварии" как можно дольше".
Напомним, что у полузащитника контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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