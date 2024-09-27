"Именно ради таких игроков, как они, вы ходите на стадион". Спортивный директор Баварии похвалил Виртца и Мусиалу

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд похвалил молодых игроков сборной Германии Флориана Виртца из "Байера" и Джамала Мусиалу из мюнхенского клуба.

"И Виртц, и Мусиала приносят мне большую радость как футбольному фанату. Именно ради таких игроков, как они, вы ходите на стадион.

Джамал приносит мне большую радость как директору "Баварии". Он является важным фактором в нашей игре", - сказал Фройнд.