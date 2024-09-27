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"Именно ради таких игроков, как они, вы ходите на стадион". Спортивный директор Баварии похвалил Виртца и Мусиалу
Кристоф высказался об игроках сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд похвалил молодых игроков сборной Германии Флориана Виртца из "Байера" и Джамала Мусиалу из мюнхенского клуба.
"И Виртц, и Мусиала приносят мне большую радость как футбольному фанату. Именно ради таких игроков, как они, вы ходите на стадион.
Джамал приносит мне большую радость как директору "Баварии". Он является важным фактором в нашей игре", - сказал Фройнд.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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