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"Именно ради таких игроков, как они, вы ходите на стадион". Спортивный директор Баварии похвалил Виртца и Мусиалу

Германия
Обновлено

Кристоф высказался об игроках сборной Германии

"Именно ради таких игроков, как они, вы ходите на стадион". Спортивный директор Баварии похвалил Виртца и Мусиалу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд похвалил молодых игроков сборной Германии Флориана Виртца из "Байера" и Джамала Мусиалу из мюнхенского клуба.

"И Виртц, и Мусиала приносят мне большую радость как футбольному фанату. Именно ради таких игроков, как они, вы ходите на стадион.

Джамал приносит мне большую радость как директору "Баварии". Он является важным фактором в нашей игре", - сказал Фройнд.

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Бавария (Мюнхен) Флориан Виртц Джамал Мусиала
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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