Бундеслига. 5-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бохум 4:2

Голы: Гирасси 44, 75, Джан 62 (п), Нмеча 81 – Беро 16, де Вит 21

На прошлой неделе "Штутгарт" провел показательное выступление для Дортмунда на тему отличий "действительно классной команды и команды, которая понятия не имеет, во что играет", попутно загрузив 5 мячей в ворота новой команды Серу Гирасси. А сегодня "Бохум", абсолютно худший коллектив на старте немецкого сезона, внезапно ожил на фоне убогой игры Дортмунда.

Иронично, что Шахин начинал в Дортмунде полгода назад как эксперт по билд-апу. Его эксперимент с инвертированной ролью Маатсена и перезапустил карьеру нидерландца, и сыграл немаловажную роль в структурных улучшениях команды на пути к их финалу ЛЧ. Но после смены роли Нури и отъезда Маатсена назад в АПЛ билд-ап БД стал одним из худших в лиге – медлительным и подверженным куче привозов.

После неудачных экспериментов с Шлоттербеком в роли дополнительного ЦЗ, что еще ироничнее, Шахин вернулся к "наследию Терзича". Под названием "все вперед". Дебютант Коуто и Рюэрсон на флангах весело поднимались вперед, Гросс не падал в линию обороны. И все это приводило как к плохому продвижению мяча (все застревали впереди), так и к ужасной Rest defence, что породило множество контратак "Бохума" в первом тайме.

В первые полчаса Антон и компания давали уроки по тому, как не нужно обороняться в быстрых атаках. "Бохум" выбежал в атаке 2 в 4 после передачи Виттека из глубины. Фактически 3 в 4, но Боаду сразу забежал в офсайд. Хофманн и Беро остались в окружении, но после трех быстрых пасов друг другу последний спокойно открыл счет после выхода 1 на 1. Потому что парни в желтом просто смотрели на мяч.

В аналогичной ситуации уже при счете 0:2 Боаду сыграл в стенку с Хофманном и выбежал на буллит с Кобелем, но промахнулся. Антон снова играл роль дурачка, бездумно выбросившись. Как оказалось, момент был решающим – с 0:3 Дортмунд бы мог и не вернуться. Но были у Боаду и продуктивные отрезки. Так он запрессинговал Кобеля после очередного бездарного короткого розыгрыша хозяев и заставил кипера отпасовать де Виту на второй гол.

В чем Дортмунду никогда не откажешь, так это в характере. В классической манере "Боруссия" насела на соперника, взвинтила темп до предельного и начала ковать камбек, хотя косяков в игре меньше не стало. Просто "Бохум" ошибался еще больше. К радости Нури Шахина у него, в отличии от его предшественника, есть Гирасси.

Серу еще до перерыва вывел Брандта 1 на 1, а затем показал Юлиану как надо финишить после подачи последнего с правого фланга. Во втором тайме заработал пенальти после тонкой передачи Гросса (псевдо Кроосу было ох как тяжко в этом хард-рок темпе). Джан сравнял. Затем Серу после банального выноса вперед зацепился за мяч, сыграл в стенку с Адейеми и вывел свою команду вперед. А точку поставила ошибка кипера гостей Древеса после дальнего удара Нмечи.

4:2. "Боруссия" тотально провалила дебют против худшей команды лиги. Это был очередной нехороший симптом. Но к счастью для "Боруссии", один из купленных у "Штутгарта" топчиков оказался настоящим. Дортмунд как всегда весело смотреть, и как всегда невозможно анализировать. Радует только форма Адейеми, Гиттенса и взаимодействие Гирасси с Брандтом.

Боруссия: Кобель, Рюэрсон (Бенсебайни, 74), Шлоттербек, Антон, Коуто (Зюле, 83), Гросс (Нмеча, 75), Джан, Гиттенс (Дюранвиль, 66), Брандт (Байер, 74), Адейеми, Гирасси

Бохум: Древес, Виттек, Медич, Эрманн, Пасслак, Лосилла, де Вит, Беро (Бальде, 82), Сиссоко (Квартенг, 82), Хофманн (Мийоси, 72), Боаду (Брошински, 62)