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Маттеус: Компани предпочитает обсуждать внутри, а не на публике, игрокам это нравится

Германия

Сравнил Тухеля и Компани

Маттеус: Компани предпочитает обсуждать внутри, а не на публике, игрокам это нравится

20 Minutes

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Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился мыслями относительно работы тренера "Баварии" Венсана Компани.

"Компани предпочитает обсуждать внутри, а не на публике, игрокам это нравится. Раньше их критиковали публично, они были слишком плохими для 'Баварии'. Если бы я услышал 'Это не игра Маттеуса' в прошлом, то спросил бы тренера, не сошел ли он с ума.

Теперь игроки имеют чувство безопасности, и они готовы пройти сквозь огонь ради тренера. При Тухеле игроки не чувствовали себя свободно. Я ничего не имею против Томаса. Но с 'Баварией' его подход не сработал. Мы знали об этом заранее.

Нельзя сказать, что 'Бавария' не видела, какие проблемы у него были в Дортмунде, Париже, Челси, несмотря на победу в Лиге чемпионов. Что-то должно было произойти. Президент 'ПСЖ' Нассер Аль-Хелайфи сказал мне: 'Лотар, я не понимаю, почему 'Бавария' подписала Тухеля'. Это четкое заявление", — сказал Маттеус.

Напомним, Компани возглавил мюнхенскую "Баварию" в июле 2024 года. До этого тренером "Баварии" был Томас Тухель, который пробыл на посту главного тренера немецкой команды с марта 2023 по май 2024.

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Добавим, что на данный момент "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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