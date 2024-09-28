Бундеслига. Прорыв Лейпцига, геройства Штутгарта и первая победа Санкт-Паули

После двух сухих матчей кряду "РБ Лейпциг" наконец прорвало. Подлечила самооценку "красных быков" традиционно дырявая оборона "Аугсбурга". Сегодня отличались все, кого нещадно критиковали в последние недели: Беньямин Шешко положил первые два гола в кампании и прибавил к ним ассист на Симонса. У Хави тоже первый мяч в Бундеслиге и тоже 1+1, ведь он помог забить Лои Опенда на старте второй половины.

Катастрофически не повезло этим вечером "Штутгарту". "Швабы" доминировали на "Фольксваген Арене" в первый час не меньше, чем против Дортмунда (5:1) на прошлых выходных. Разве что "волки" не разваливались настолько откровенно, как предыдущий соперник, но на 0:2 парни Хенесса наиграли. Вместо этого на табло было равенство. "Волки" забили из ниоткуда, а Мийо был единственным, у кого было нормально с прицелом в составе гостей.

А затем еще и Каразор схлопотал вторую желтую, оставив "Штутгарт" вдесятером. Еще больнее гостям стало после мгновенного гола Амура, нового форварда "Вольфсбурга", который своей динамичностью здорово дополнил тонкого, но стоячего Винда. Но все же частично справедливость восторжествовала. Ундав на 7-й компенсированной вырвал ничью для "шваб" в выигранном по игре матче.

В похожем стиле завершилась игра в Менхенгладбахе. "Унион" шел к очередной выездной ничьей благодаря грамотно припаркованному автобусу. Но Томас Чванчара на 6-й добавленной к основному времени минуте урвал не совсем логичный победный для "Боруссии". Еще обиднее берлинцам от того, что пропустили они с аута. Если кто и может переиграть "Унион" по стандартам, так это Гладбах.

Тем временем у "Майнца" снова возникли проблемы с дисциплиной. Второй тур кряду подопечные Бо Хенриксена доигрывали вдесятером, на этот раз целый час. "Хайденхайм" в итоге тоже нашел свое удаление, но в самой концовке. А до того команда Шмидта успела открыть счет в дебюте, а за 5 минут до конца вопросы снял Шеппнер, отличившись после корнера.

А больше всех удивил "Санкт-Паули". Гамбургцы добыли первую победу в сезоне на "Европа-Парк". Да еще и уверенную победу. Что по счету, что по игре. Лучший матч в карьере во Фрайбурге провел Элиас Саад – и дубль положил, и Афолаяну ассистировал в конце первой половины. Таким образом новичок выбрался из зоны вылета.

Бундеслига. 5-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Аугсбург 4:0

Голы: Шешко 10, 15, Опенда 46, Симонс 57

На 27-й минуте Гауэлеу не реализовал пенальти

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Штутгарт 2:2

Голы: Винд 20, Амура 68 – Мийо 32, Ундав 90+7

Удаление: Каразор 63

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Санкт-Паули 0:3

Голы: Саад 12, 72, Афолаян 45

Майнц, ВВК Арена

Майнц – Хайденхайм 0:2

Голы: Пирингер 15, Шеппнер 86

Удаления: Ханче-Ольсен 29 – Дорш 80

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Унион 1:0

Гол: Чванчара 90+6