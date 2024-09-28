Бундеслига. 5-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Байер 1:1

Голы: Павлович 39 – Андрих 31

Венсану Компани хватило нескольких месяцев для того, чтобы вернуть "Баварии" их традиционную доминантную манеру игры. Команд ниже себя уровнем мюнхенцы уже на старте сезона нещадно громят, наклепав аномальные 20 голов в последних 3 играх. На этом фоне в воздухе витает вопрос: а что будет против того, кто посмеет оспорить доминацию "рекордмайстра" на футбольном поле?

Многие ждали ответа этим вечером, ведь "Бавария" принимала новых чемпионов. И ждали зря. Хаби Алонсо своим стартовым планом напомнил своего экс-коуча по "Реалу". Но у сеу Жозе баск заимствовал лишь холодный расчет и прагматизм, обойдясь без нарциссических патологий. Оборона Леверкузена на старте кампании барахлит, "Бавария" в устрашающей форме. А потому "фармацевты" приехали ограничивать соперника, а никак не пробовать играть на встречных курсах. В этом смысле Алонсо синонимичен недавнему автобусу его давнего друга Микеля Артеты в английском бою двух главных гигантов.

"Байер" вышел в стандартом для последнего полугодия варианте состава: с Андрихом в опорной зоне, и единственным апгрейдом в виде Терье в роли второй десятки. Но вот футбол чемпиона был абсолютно для них нестандартным. Практически полный отказ от билд-апа в пользу забросов в направлении Бонифейса. И отказ от прессинга, вместо которого гости встречали "Баварию" уже на своей половине, всей командой расположившись за линией мяча.

Компани же ожидаемо не стал осторожничать, потому Павлович вышел в опорной зоне рядом с Киммихом, а Геррейру залатал дыру справа в защите, в атаке смело ходя в центр поля в канселовской манере. Все остальные настройки были стандартными, без оглядки на новый статус соперника. Неожиданная роль Геррейру стала сюрпризом и для гостей. В первые 10 минут Рафа дважды заходил в опорную зону соперника – первый раз едва не вывел Кейна 1 на 1, а затем приложился издали. К чести Леверкузена, они быстро разгадали маневр и больше не пропускали прорывов от португальца.

С дебюта "Байер" целиком отдал инициативу сопернику. Градецки с первых минут начал тянуть время (скорее провоцируя соперника, нежели всерьез). "Бавария" же много позиционно давила, но с конкретикой у чужих ворот было туго. Лучший момент за первый тайм – удар Олисе со штрафного немного выше ближней девятки. А заработан опасный штрафной был Мусиалой, который на двух квадратных метрах обошел Виртца, Джаку и Та. Показательно, что трио лидеров "Байера" в этот момент были близки друг к другу.

Но даже в таком сценарии команды умудрились обменяться голами до перерыва. "Байер" забил с единственного удара. Павлович ошибся под редким давлением гостей, и отдал не Нойеру, а угловому флажку. Розыгрыш корнера гостей закончился скидкой Андриху, который разрядил пушку издали и открыл счет с позиции на xG 0.04. Но уже через 8 минут Павлович исправился. Положил еще более роскошный лонгшот из-под того же Андриха после навалы "Баварии" и серии кроссов.

В перерыве Компани внес некоторые коррективы и гостям стало труднее защищаться. Появилось больше обмена позициями от атакующего квартета, немного подняли темп розыгрышей, а главное начали чаще забрасывать за спины защитникам. Это было логично, ведь давления на игроков с мячом от "Байера" часто недоставало, но линия обороны гостей при этом не падала совсем низко, оставляя небольшие зазоры.

Так в дебюте Кейн сместился направо и шокировал Фримпонга забросом на Гнабри. Серж сначала ударил в штангу, а затем добил в одно касание в перекладину. Через 10 минут пришел еще один опаснейший шанс – Олисе после стандарта оказался свободным в штрафной, лупил в верхний угол, но попал в одного из защитников. "Бавария" не снимала осады до самого финального свистка, добавить остроты пробовали свежие Коман и Сане.

Но "Байер" терпел и держался до конца. Эстетическое удовольствие их перфоманс никому не принес, ровно как и недавний второй тайм Артеты против Пепа. Но как Алонсо удалось заставить своих подопечных так отработать все 90 минут – поразительно. Пахал за двоих даже Виртц. А потому Леверкузену посчастливилось увезти ничью с "Альянц Арены" этим непростым вечером.

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру (Лаймер, 78) – Павлович, Киммих – Гнабри (Коман, 65), Мусиала, Олисе (Сане, 78) – Кейн (Мюллер, 86)

Байер: Градецки – Гримальдо (Белосьян, 90+1), Инкапье, Та, Тапсоба, Фримпонг – Андрих, Джака – Виртц (Паласиос, 90+1), Терье (Адли, 58) – Бонифейс (Телла, 78)