Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн травмировался в матче против Байера. Кроме того, Харри впервые за три года не пробил по воротам соперника
Неудачный день для нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" и "Байер" сыграли вничью в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги.
Нападающий мюнхенцев Харри Кейн был заменен на 86 минуте – вместо него вышел Томас Мюллер. Англичанин упал на поле и попросил врачей оказать помощь. После этого он покинул поле.
0 - For the first time in three years, Harry Kane failed to attempt a single shot as a starting player in a league match, doing so for Tottenham Hotspur away against Crystal Palace in September 2021. Uncomfortable. #FCBB04 pic.twitter.com/pDimbI41Rk— OptaFranz (@OptaFranz) September 28, 2024
OptaFranz добавляет, что Кейн впервые за три года не пробил по воротам соперника в игре чемпионата как футболист стартового состава. В последний раз это было в сентябре 2021 года против “Кристал Пэлас” в АПЛ.
Следующий матч "Бавария" проведет против "Астон Виллы" в рамках второго тура Лиги чемпионов в среду 2 октября.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс - Александрия 0:1. Гол Филиппова возвращает команду Ротаня на первое место
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Президент Днепра-1 Юрий Береза назвал тех, кто виноват в расформировании команды
- "Бавария всегда является фаворитом и хочет доминировать". Компани - о предстоящей игре с Байером
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе