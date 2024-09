Кейн травмировался в матче против Байера. Кроме того, Харри впервые за три года не пробил по воротам соперника

"Бавария" и "Байер" сыграли вничью в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги.

Нападающий мюнхенцев Харри Кейн был заменен на 86 минуте – вместо него вышел Томас Мюллер. Англичанин упал на поле и попросил врачей оказать помощь. После этого он покинул поле.

0 - For the first time in three years, Harry Kane failed to attempt a single shot as a starting player in a league match, doing so for Tottenham Hotspur away against Crystal Palace in September 2021. Uncomfortable. #FCBB04 pic.twitter.com/pDimbI41Rk