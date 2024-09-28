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Кейн травмировался в матче против Байера. Кроме того, Харри впервые за три года не пробил по воротам соперника

Германия
Обновлено

Неудачный день для нападающего

Кейн травмировался в матче против Байера. Кроме того, Харри впервые за три года не пробил по воротам соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бавария" и "Байер" сыграли вничью в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги.

Нападающий мюнхенцев Харри Кейн был заменен на 86 минуте – вместо него вышел Томас Мюллер. Англичанин упал на поле и попросил врачей оказать помощь. После этого он покинул поле.

OptaFranz добавляет, что Кейн впервые за три года не пробил по воротам соперника в игре чемпионата как футболист стартового состава. В последний раз это было в сентябре 2021 года против “Кристал Пэлас” в АПЛ.

Следующий матч "Бавария" проведет против "Астон Виллы" в рамках второго тура Лиги чемпионов в среду 2 октября.

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