Положительные новости для мюнхенцев: Бавария раскрыла детали травмы Кейна

Во вчерашнем матче Бундеслиги против "Байера" (1:1) нападающий "Баварии" Харри Кейн получил травму и заблаговременно покинул поле.

Сегодня мюнхенцы на своем официальном сайте заявили, что англичанин получил болезненный удар по лодыжке. Это послужило причиной замены форварда.

Кейн прошел обследование, показавшее положительное развитие событий. Харри продолжает интенсивно лечиться.

Однако точной даты возвращения футболиста к полноценным тренировкам в клубе не сообщили.

Следующий матч "Бавария" сыграет 2 октября против "Астон Виллы" в Бирмингеме. 6 октября мюнхенцы сыграют поединок Бундеслиги против "Айнтрахта" во Франкфурте.