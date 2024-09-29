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Бундеслига. Хольштайн – Айнтрахт 2:4. Франкфурт приблизился к Баварии, Мармуш обошел Кейна

Германия
Обновлено

2+2 от Мармуша и 4-я победа в 4-х матчах для Айнтрахта

Бундеслига. Хольштайн – Айнтрахт 2:4. Франкфурт приблизился к Баварии, Мармуш обошел Кейна

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 5-й тур

Киль, Хольштайн Стадион

Хольштайн – Айнтрахт 2:4

Голы: Матино 30 (п), 50 – Мармуш 25, 65, Матанович 47, Тута 74

К пятому туру неожиданно ожили все три главных андердога Бундеслиги. В пятницу "Бохум" вел 0:2 против Дортмунда, но проиграл. Вчера "Санкт-Паули" (самый обнадеживающий из них) добыл первую победу во Фрайбурге, еще и разгромную. "Хольштайн" хватило на еще один самоотверженный перфоманс, плюс не на шутку разыгралась их атака. Но с такой наивностью их жизнь в элите обещает быстро закончиться.

Киль пытался не только играть на равных с "Айнтрахтом", но и доминировать. Позволял себе ходить вперед большими силами, не думая об защите. Закончилось все плачевно, учитывая нынешнюю форму Омара Мармуша. У египтянина было 4+1 в 3 последних турах. А с таким количеством контратак и моментов он при лучшей реализации мог бы положить и покер даже без своего привычного партнера по атаке Юго Экитике.

Впрочем, свой герой сегодня был и у хозяев. Шуто Матино тоже положил этим вечером дубль, но угнаться за коллегой по созданным для партнеров моментам уже не мог. Мармуш начал с пары неудачных выходов 1 на 1, зато затем исправился хитрым ударом в ближний угол после передачи Туты со своей половины. Матино до перерыва ответил своим вторым реализованным пенальти и третьим голом в кампании.

В первой же атаке второй половины Мармуш вышел на ворота и зарядил в дальний угол, заработав корнер. И с этого же углового ассистировал Матановичу на его первый в Бундеслиге. Кипер снова был печален, пропустив между ног. Матино мгновенно с корнера ответил ударом на добивании, сравняв счет.

Но дольше японец с Мармушем соперничать не смог. Омар в последующие 25 минут сначала забьет победный после очередного подарка соперника, и выйдет в лучшие голеадоры Бундеслиги. А затем еще и ассистирует Туте, подобравшись к Кейну и в списке лучших ассистентов. 2:4. Мармуш просто невероятен на старте сезона. А Франкфурт тем временем выигрывает 4-й матч кряду и залетает на вторую строчку в чемпионате.

Хольштайн: Вайнер, Гешвилль, Юханссон (Пухач, 78), Беккер, Порат (Скрибски, 67), Гигович (Ремберг, 60), Кнудсен, Холтби, Розенбом, Матино (Арп, 78), Пихлер

Айнтрахт: Сантос, Теате, Кох, Аменда (Дауд, 46), Кристенсен, Дина-Эбимбе (Узун, 68), Ларссон (Схири, 86), Тута, Шаиби (Кнауфф, 83), Мармуш, Матанович (Гетце, 68)

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Хольштайн (Киль) Омар Мармуш
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