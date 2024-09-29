Германия
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Бундеслига. Хоффенхайм – Вердер 3:4. Номинация на камбек сезона от Бремена
Бременцы берут победу после 3:0 за 12 стартовых минут
Фото: Imago
Бундеслига. 5-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро
Хоффенхайм – Вердер 3:4
Голы: Бюльтер 5, 8, Гложек 12 – Малатини 21, Стаге 26, 39, 49
Хоффенхайм: Бауманн, Нсоки, Акпогума, Гриллич (Штах, 46), Гложек, Кадержабек (Бруун Ларсен, 76), Прасс (Жандре, 46), Бисхоф, Тохумджу, Бюльтер (Морстедт, 69), Бериша (Дрекслер, 27)
Вердер: Цеттерер, Юнг, Штарк (Пипер, 58), Малатини, Вайзер, Шмид (Топп, 76), Кен (Деман, 76), Агу, Линен (Альверо, 76), Стаге, Дукш (Грюлль, 88)
Удаление: Нсоки 18
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