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Бундеслига. Хоффенхайм – Вердер 3:4. Номинация на камбек сезона от Бремена

Германия

Бременцы берут победу после 3:0 за 12 стартовых минут

Бундеслига. Хоффенхайм – Вердер 3:4. Номинация на камбек сезона от Бремена

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 5-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро

Хоффенхайм – Вердер 3:4

Голы: Бюльтер 5, 8, Гложек 12 – Малатини 21, Стаге 26, 39, 49

Хоффенхайм: Бауманн, Нсоки, Акпогума, Гриллич (Штах, 46), Гложек, Кадержабек (Бруун Ларсен, 76), Прасс (Жандре, 46), Бисхоф, Тохумджу, Бюльтер (Морстедт, 69), Бериша (Дрекслер, 27)

Вердер: Цеттерер, Юнг, Штарк (Пипер, 58), Малатини, Вайзер, Шмид (Топп, 76), Кен (Деман, 76), Агу, Линен (Альверо, 76), Стаге, Дукш (Грюлль, 88)

Удаление: Нсоки 18

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