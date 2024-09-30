  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше

Германия

"Красная машина" окончательно вернулась?

Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал об изменениях в команде после прихода Венсана Компани на тренерский мостик.

"Мы снова обрели уверенность. Неважно, против какой команды мы играем, даже против "Байера". Мы придерживаемся своего стиля, мы доминируем. Это нечто иное, чем раньше. Чувство уверенности, которое Компани дает каждому отдельному игроку, заметно на поле. Между нами хорошая связь. Мы играем как команда", - отметил Нойер в интервью Bild.

По итогам 5 туров Бундеслиги "Бавария" занимает первое место, имея в активе 13 очков.

2 октября мюнхенцы сыграют на выезде с "Астон Виллой" в Лиге чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
yellow-arrow
Бундеслига. Хоффенхайм – Вердер 3:4. Номинация на камбек сезона от Бремена
yellow-arrow
Бундеслига. Хольштайн – Айнтрахт 2:4. Франкфурт приблизился к Баварии, Мармуш обошел Кейна
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости