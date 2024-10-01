  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Маттеус: Это самая сильная Бавария, которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маттеус: Это самая сильная Бавария, которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле

Германия
Обновлено

Бывшему футболисту клуба снова интересно смотреть за игрой команды

Маттеус: Это самая сильная Бавария, которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joachim Bywaletz/DeFodi Images

Новина українською

Лотар Маттеус оценил игру "Баварии" при Венсане Компани.

“Это самая сильная “Бавария”, которую я видел. По моему мнению, она даже лучше, чем при Пепе Гвардиоле, потому что она тоже играет вперед. Они играют не только через пасы назад и поперек, но и пытаются играть вперед.

Конечно, чаще это было в играх против более слабых соперников, таких как "Динамо" Загреб и "Хольштайн Киль", но в матче против "Байера" мы увидели доминирование, сплоченность, компактность".

Читайте такжеЛотар Матеус: Мусиала играет, как Месси. Его стоимость – 250 млн евро

“Оба центральных защитника справедливо критиковали за последние 7-8 месяцев, Компани вернул их на правильный путь. "Баварию" снова интересно смотреть", – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба в эфире Sky Sport.

Маттеус защищал цвета мюнхенского клуба с 1984 по 1988-й и с 1992 по 2000 годы.

По теме
yellow-arrow
Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше
yellow-arrow
Аталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
yellow-arrow
Бундеслига. Хоффенхайм – Вердер 3:4. Номинация на камбек сезона от Бремена
Бавария (Мюнхен) Лотар Маттеус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости