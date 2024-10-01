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Маттеус: Это самая сильная Бавария, которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле
Бывшему футболисту клуба снова интересно смотреть за игрой команды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joachim Bywaletz/DeFodi Images
Лотар Маттеус оценил игру "Баварии" при Венсане Компани.
“Это самая сильная “Бавария”, которую я видел. По моему мнению, она даже лучше, чем при Пепе Гвардиоле, потому что она тоже играет вперед. Они играют не только через пасы назад и поперек, но и пытаются играть вперед.
Конечно, чаще это было в играх против более слабых соперников, таких как "Динамо" Загреб и "Хольштайн Киль", но в матче против "Байера" мы увидели доминирование, сплоченность, компактность".
“Оба центральных защитника справедливо критиковали за последние 7-8 месяцев, Компани вернул их на правильный путь. "Баварию" снова интересно смотреть", – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба в эфире Sky Sport.
Маттеус защищал цвета мюнхенского клуба с 1984 по 1988-й и с 1992 по 2000 годы.
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