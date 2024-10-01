Маттеус: Это самая сильная Бавария, которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле

Лотар Маттеус оценил игру "Баварии" при Венсане Компани.

“Это самая сильная “Бавария”, которую я видел. По моему мнению, она даже лучше, чем при Пепе Гвардиоле, потому что она тоже играет вперед. Они играют не только через пасы назад и поперек, но и пытаются играть вперед.

Конечно, чаще это было в играх против более слабых соперников, таких как "Динамо" Загреб и "Хольштайн Киль", но в матче против "Байера" мы увидели доминирование, сплоченность, компактность".