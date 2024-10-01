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Шешко высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы

Германия

Я счастлив в Лейпциге (с)

Шешко высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Беньямин Шешко подтвердил, что продолжит играть за немецкий "РБ Лейпциг", несмотря на интерес к нему со стороны ряда топ-клубов Европы.

"Без комментариев. Я счастлив в "РБ Лейпциге" и, поэтому решил продлить контракт. Я хочу достичь здесь больших успехов, поскольку клуб очень амбициозный", - сказал Шешко.

Добавим, что в этом сезоне Шешко успел отметиться двумя голами и двумя ассистами в пяти матчах Бундеслиги.

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РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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