Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шешко высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы
Я счастлив в Лейпциге (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Беньямин Шешко подтвердил, что продолжит играть за немецкий "РБ Лейпциг", несмотря на интерес к нему со стороны ряда топ-клубов Европы.
"Без комментариев. Я счастлив в "РБ Лейпциге" и, поэтому решил продлить контракт. Я хочу достичь здесь больших успехов, поскольку клуб очень амбициозный", - сказал Шешко.
Добавим, что в этом сезоне Шешко успел отметиться двумя голами и двумя ассистами в пяти матчах Бундеслиги.
Читайте такжеАталанта для Шахтера, Хоффенхайм и Кривбасс для Динамо. Расписание футбола на 30 сентября – 6 октября
Популярное сейчас
- Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб требует реакции
- Вацко – о заявке сборной на октябрь: Удивлен одной фамилией в резервном списке. Это напоминание киевским динамовцам
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Бундеслига. Хоффенхайм – Вердер 3:4. Номинация на камбек сезона от Бремена
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО