Шешко высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы

Нападающий Беньямин Шешко подтвердил, что продолжит играть за немецкий "РБ Лейпциг", несмотря на интерес к нему со стороны ряда топ-клубов Европы.

"Без комментариев. Я счастлив в "РБ Лейпциге" и, поэтому решил продлить контракт. Я хочу достичь здесь больших успехов, поскольку клуб очень амбициозный", - сказал Шешко.

Добавим, что в этом сезоне Шешко успел отметиться двумя голами и двумя ассистами в пяти матчах Бундеслиги.

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