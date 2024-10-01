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Клопп: Все надеются, что Нагельсманн останется тренером сборной Германии дольше, чем до 2026 года
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрген Клопп, бывший главный тренер "Ливерпуля", прокомментировал ситуацию вокруг будущего Юлиана Нагельсманна на посту тренера сборной Германии.
"Все надеются, что Юлиан останется на этом посту гораздо дольше, чем до 2026 года", - сказал специалист.
Напомним, что Нагельсманн возглавил национальную команду 22 сентября 2023 года.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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