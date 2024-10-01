  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Клопп: Все надеются, что Нагельсманн останется тренером сборной Германии дольше, чем до 2026 года
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Все надеются, что Нагельсманн останется тренером сборной Германии дольше, чем до 2026 года

Германия

Специалист поделился своими мыслями

Клопп: Все надеются, что Нагельсманн останется тренером сборной Германии дольше, чем до 2026 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Юрген Клопп, бывший главный тренер "Ливерпуля", прокомментировал ситуацию вокруг будущего Юлиана Нагельсманна на посту тренера сборной Германии.

"Все надеются, что Юлиан останется на этом посту гораздо дольше, чем до 2026 года", - сказал специалист.

Напомним, что Нагельсманн возглавил национальную команду 22 сентября 2023 года.

Читайте такжеНагельсманн - о травме тер Штегена: Нам будет очень не хватать его в сборной Германии

По теме
yellow-arrow
Шешко высказался об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы
yellow-arrow
Маттеус: Это самая сильная Бавария, которую я видел. Она даже лучше, чем при Гвардиоле
yellow-arrow
Нойер: Бавария снова обрела уверенность. Это нечто иное, чем раньше
Юрген Клопп Германия Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости