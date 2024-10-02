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Кроос: Если бы я был теннисистом, я бы еще не ушел на пенсию

Германия

Тони поделился своими мыслями

Кроос: Если бы я был теннисистом, я бы еще не ушел на пенсию

Getty Images_

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Легендарный немецкий футболист Тони Кроос рассказал о своей жизни после завершения своей блестящей карьеры.

"До футбола я играл в бадминтон. Моя мама была чемпионкой RDA. Поэтому я быстро увлекся теннисом. Говорят, я был плохим левшой. Если бы я был теннисистом, я бы еще не ушел на пенсию.

В командных видах спорта это невозможно. Ты решаешь, брать ли жену и детей на турниры. Ты решаешь, кто будет твоей командой, кто будет сидеть в ложе, а кто будет спать в твоей кровати в ночь перед игрой. В командных видах спорта такого не бывает".

Кроос завершил карьеру в 34 года. На счету Тони 718 матчей на клубном профессиональном уровне, а также 114 - за национальную сборную.

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Германия Тони Кроос
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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