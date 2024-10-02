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Кроос: Если бы я был теннисистом, я бы еще не ушел на пенсию
Тони поделился своими мыслями
Getty Images_
Легендарный немецкий футболист Тони Кроос рассказал о своей жизни после завершения своей блестящей карьеры.
"До футбола я играл в бадминтон. Моя мама была чемпионкой RDA. Поэтому я быстро увлекся теннисом. Говорят, я был плохим левшой. Если бы я был теннисистом, я бы еще не ушел на пенсию.
В командных видах спорта это невозможно. Ты решаешь, брать ли жену и детей на турниры. Ты решаешь, кто будет твоей командой, кто будет сидеть в ложе, а кто будет спать в твоей кровати в ночь перед игрой. В командных видах спорта такого не бывает".
Кроос завершил карьеру в 34 года. На счету Тони 718 матчей на клубном профессиональном уровне, а также 114 - за национальную сборную.
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