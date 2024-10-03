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Боруссия Д подписала новый контракт со своим защитником
Официально
Фото: bvb.de
"Боруссия Д" объявила о продлении сотрудничества со своим правым защитником Юлианом Рюэрсоном.
Новый контракт 26-летнего норвежца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
4 more years ???????? pic.twitter.com/hVYcRMdyiv— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 3, 2024
Юлиан присоединился к "Боруссии Д" в январе 2023 года из ФК "Унион Берлин" за 5 миллионов евро. Защитник в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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