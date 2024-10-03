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Боруссия Д подписала новый контракт со своим защитником

Германия

Официально

Боруссия Д подписала новый контракт со своим защитником

Фото: bvb.de

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"Боруссия Д" объявила о продлении сотрудничества со своим правым защитником Юлианом Рюэрсоном.

Новый контракт 26-летнего норвежца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Юлиан присоединился к "Боруссии Д" в январе 2023 года из ФК "Унион Берлин" за 5 миллионов евро. Защитник в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Боруссия (Дортмунд) Юлиан Рюэрсон
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Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Екатерина Власова
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