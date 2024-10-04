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Звезда Боруссии Д выбыла на несколько недель из-за травмы
Плохие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Плохие новости для болельщиков дортмундской "Боруссии", левый вингер команды Карим Адейеми получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Селтика".
Как сообщает издание Bild, у футболиста разрыв мышечного волокна бедра и он, вероятно, пропустит от 3 до 4 недель.
Карим в текущем сезоне забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 8 матчах.
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