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Звезда Боруссии Д выбыла на несколько недель из-за травмы

Германия

Плохие новости для команды

Звезда Боруссии Д выбыла на несколько недель из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Плохие новости для болельщиков дортмундской "Боруссии", левый вингер команды Карим Адейеми получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Селтика".

Как сообщает издание Bild, у футболиста разрыв мышечного волокна бедра и он, вероятно, пропустит от 3 до 4 недель.

Карим в текущем сезоне забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 8 матчах.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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