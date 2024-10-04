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Бундеслига. Аугсбург – Боруссия М 2:1. Фуггеры перечеркнули серию неудач
Аугсбург традиционно справился с Гладбахом дома
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 6-й тур
Аугсбург, ВВК Арена
Аугсбург – Боруссия М 2:1
Голы: Шлоттербек 38, Клод-Морис 65 – Кляйндинст 72
Аугсбург: Лабрович, Шлоттербек (Матсима, 68), Гауэлеу, Бауэр, Реджбечай (Йенсен, 85), Мунье (Клод-Морис, 57), Яннулис, Якич, Оньека, Вольф (Кудоссу, 57), Титц
Боруссия М: Николас, Нетц, Эльведи (Фридрих, 46), Итакура, Скалли (Лайнер, 76), Вайгль, Зандер (Райтц, 64), Штегер, Плеа (Ранос, 81), Чванчара (Хак, 64), Кляйндинст
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