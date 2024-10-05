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Ньюкасл хочет звездного вингера Баварии

Германия
Обновлено

А именно в Барсу

Ньюкасл хочет звездного вингера Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" хочет подписать Лероя Сане. Об этом сообщает CaughtOffside.

По информации источника, "Ньюкасл" интересуется Леройем Сане, тем временем Сане рассматривает клубы, которые играют в Лиге чемпионов. По информации инсайдера CaughtOffside, чтобы подписать 28-летнего немца, "Ньюкаслу" придется потратить много денег. Отмечается, что "Барса", которой интересуется Сане, может подписать вингера как свободного агента, но ситуация с заработной платой сложная, ведь каталонцы не смогут обеспечить ему достойную зарплату.

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Напомним, Лерой Сане в этом сезоне принял участие в 4 играх во всех турнирах, в которых отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро. Его контракт с "Баварией" действует до лета 2025 года.

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Ньюкасл Лерой Сане
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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