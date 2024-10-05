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В Баварии уверены, что смогут продлить контракт с ключевой молодой звездой

Германия
Обновлено

Сейчас ведутся переговоры

В Баварии уверены, что смогут продлить контракт с ключевой молодой звездой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберл прокомментировал, как продвигаются переговоры по продлению контракта с полузащитником команды Джамалом Мусиалой.

“Я очень уверен, что мы заключим новое соглашение с Джамалом Мусиалой. Мы ведем переговоры, здесь что-нибудь происходит, и Джамал тоже это замечает.

Он должен стать лицом "Баварии", я настроен оптимистично. Я не понимаю, почему он должен покинуть клуб”, – сказал Эберл.

Текущий контракт Мусиалы истекает летом 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 130 миллионов евро.

В структуре "Баварии" Джамал находится с 2020 года. За первую команду он провел 171 матч, отличившись 80 результативными действиями (46+34).

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль Джамал Мусиала
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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