В Баварии уверены, что смогут продлить контракт с ключевой молодой звездой

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберл прокомментировал, как продвигаются переговоры по продлению контракта с полузащитником команды Джамалом Мусиалой.

“Я очень уверен, что мы заключим новое соглашение с Джамалом Мусиалой. Мы ведем переговоры, здесь что-нибудь происходит, и Джамал тоже это замечает.

Он должен стать лицом "Баварии", я настроен оптимистично. Я не понимаю, почему он должен покинуть клуб”, – сказал Эберл.