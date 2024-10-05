Бундеслига. Хронические проблемы Байера, убогий Дортмунд и новая звезда волков

Бундеслига. 6-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Хольштайн 2:2

Голы: Бонифейс 4, Хофманн 8 – Гешвилль 45+5, Арп 69 (п)

Байер: Градецки, Тапсоба, Та, Андрих (Инкапиэ, 70), Виртц, Хофманн (Терье, 60), Гримальдо, Фримпонг (Адли, 77), Паласиос (Алеиш Гарсия, 70), Джака, Бонифасе (Шик, 70)

Хольштайн: Вайнер, Гешвилль, Эррас, Ивежич, Беккер, Порат (Коменда, 86), Гигович (Шульц, 71), Кнудсен, Холтби (Ремберг, 86), Матино (Арп, 46), Скрибски (Пихлер, 46)

Ничья на "Альянц Арене" и последующая заслуженная победа над "Миланом" в ЛЧ затмила откровенные затруднения "Байера" на старте сезона. Но успехи последней недели не перечеркнули проблемы, которые преследуют Леверкузен с первых недель новой кампании. Это был не фальстарт – проблемы команды Алонсо системные, и похоже, комплексные.

"Байер" очень мощно стартовал против "Хольштайна", не оставляя дебютанту Бундеслиги ни единой надежды. Паласиос отметил первый выход в старте после операции двумя ассистами за 8 стартовых минут. Сначала аргентинец ассистировал Бонифейсу в быстрой атаке, а затем гости неудачно разыграли мяч от ворот, что закончилось перехватом Виртца и четким финишингом в исполнении Хофманна. "Байер" забил и третий в пределах полчаса, но от дубля Бонифейса отделили сантиметры. Счет по ударам – 12:0 за стартовые 20 минут.

Но затем повторился классический паттерн. "Байер" в 5-й раз в 10-ти матчах повел в 2 гола по ходу первой половины. И в третий раз за кампанию умудрился этот перевес растерять. Гешвилль до перерыва забил с корнера, а сразу после него Фримпонг привез глупый пенальти, который стал результатом системного провала обороны Леверкузена. "Хольштайн" даже имел возможности выйти вперед, но игра завершилась вничью.

Да, неадекватный по нагрузке календарь внес свои коррективы. Но "Байер" сдает и ментально, и физически. Сдает буквально в каждой игре. На одну лишь "расслабленность" это не спишешь. Проблемы глубже, и с ними Алонсо придется разбираться после международной паузы. Потому что так отдавать Килю их всего второе очко в элите в истории – это не дело.

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Боруссия Д 2:1

Голы: Фогт 26 (п), Вертессен 45 – Рюэрсон 62

Унион: Реннов, Диогу Лейте, Фогт (Кверфельд, 60), Дуки, Роте, Триммель, Хедира, Кемляйн (Скарке, 67), Чжон Ву Ен (Сьебатшо, 67), Вертессен (Шефер, 67), Холлербах (Хаберер, 77)

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон (Бенсебайни, 86), Шлоттербек, Антон, Ян Коуто, Гросс (Нмеча, 63), Джан (Забитцер, 76), Гиттенс (Мален, 63), Брандт, Байер, Гирасси

"Боруссия" с завидной стабильностью проваливает игру за игрой. Разгром "Селтика" посреди недели поднял дортмундцам настроение, но кроме этого матча уверенного перфоманса команды в этом сезоне и не припомнить. Даже недавние успехи были не впечатляющими – как вполне равная игра с "Брюгге" (0:3) или волевой камбек против разбитого "Бохума" (4:2) на прошлых выходных. Потому приезд на "Ан дер Альтен Ферстерей" к заметно окрепшему "Униону" предвещал беду.

И ожидания не были надуманными. Парни Бо Свенссона не только почти безукоризненно отоборонялись против "черно-желтых", позволив им создать буквально шанс за игру. Они также регулярно перехватывали инициативу, не боялись прессинговать и очень азартно атаковали вертикалями. Хотя результат им как всегда принесли стандарты – Фогт забил первый мяч за 10 лет выступлений в Германии с пенальти, а Вертессен классно добил после корнера. Гостей хватило лишь на гол престижа в исполнении бывшего героя "железных" Рюэрсона.

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Вольфсбург 1:3

Голы: Боаду 72 – Томаш 21, Винд 37, 88 (п)

Бохум: Древес, Виттек, Ордец (Бальде, 88), Медич, Пасслак, Беро, Лосилла (Брошински, 60), Сиссоко, де Вит (Дашнер, 60), Боаду (Мийоси, 88), Хофманн

Вольфсбург: Грабара, Кульеракис, Борнаув, Вавро, Винд, Каминьски (Герхардт, 79), Вранкс (Озджан, 79), Арнольд, Баку (Фишер, 73), Амура (Мэле, 90+4), Тиагу Томаш (Виммер, 73)

Арендованный "Вольфсбургом" у бельгийского "Юниона" Мохамед Амура – претендент на лучший трансфер летнего окна. Алжирец сегодня лишь в третий раз вышел в основе "волков", но уже наскребал серьезную статистику – 1+4. Динамичный форвард не только идеально дополнил Йонаса Винда, но и помог датчанину с дублем на "Воновия Рурштадион".

Хотя сначала он ассистировал Тиагу Томашу в контратаке роскошной передачей шведой. Затем точно навесил Винду на голову с корнера на второй мяч, сравнявшись с Кейном по ассистам. А напоследок еще и заработал для Винда пенальти в конце второй половины, что позволило "волкам" закрыть все вопросы и обойтись без нервной концовки.

Бремен, Везерштадион

Вердер – Фрайбург 0:1

Гол: Доан 75

Вердер: Цеттерер, Юнг (Берк, 86), Фридль, Малатини, Вайзер, Шмид, Кен (Деман, 79), Агу (Грюлль, 79), Стаге (Топп, 86), Альверо (Битенкур, 57), Дукш

Фрайбург: Атуболу, Гюнтер (Макенго, 83), Линхарт, Гинтер, Кюблер (Розенфельдер, 66), Остерхаге (Хелер, 83), Эггештайн, Грифо (Хефлер, 77), Доан, Динкчи (Муслия, 66), Адаму

Тем временем неспешный и размеренный "Фрайбург" словно не заметил расставания с многолетним коучем Кристианом Штрайхом. Сегодня парни Юлиана Шустера увезли из Бремена свою 4-ю победу в шести стартовых турах. Припарковавшись прямо в зоне Лиге Чемпионов, где они застобили себе место перед уходом на международный перерыв.

"Вердер" хоть еще и не забивал дома, но "Фрайбург" при этом и не думал недооценивать Марвина Дукша и компанию. Вместо этого гости терпеливо выжидали своего шанса, совсем не суетясь в защите. И таки выждали. Блестящий Рицу Доан за четверть часа до конца основного времени сольный проходом оформий свой третий гол в кампании, и принес "черному лесу" все три пункта.