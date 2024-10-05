Бундеслига. 6-й тур

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Майнц 0:3

Голы: Буркардт 5, 62, Зиб 16

"Майнц" поднялся в десятку лучших после победы над "Санкт-Паули". Новичок Бундеслиги провалил старт поединка, пропустив дважды. После этого было в целом равная игра, даже с небольшим плюсом в пользу гамбургцев, но вернуться в игру им так и не удалось. Более того, "Майнц" еще и умудрился довести дело до разгрома при абсолютном минимуме моментов.

Такая эффективность у чужих ворот ярко контрастирует с тем, что мы видели от "Майнца" в прошлом сезоне. Когда они выглядели очень прилично, но хронически недобирали из-за нерасторопности в чужой штрафной. Одна из главных причин яркого преображения из крайности в крайность – форма Йонатана Буркардта.

Молодой капитан практически полностью пропустил календарный 2023-й год из-за тяжелой травмы колена, а затем долго набирал форму. К весне набрал, и его 7 голов в финальных 11 турах здорово помогли в концовке прошлой кампании, чтобы сохранить место в элите. Никуда не делись его умения и в новой кампании – сегодня 24-летний нападающий оформил второй выездной дубль кряду, а всего отметился в 7-м кряду матче вдали от дома.

"Майнц" всегда был крепким орешком в защите. В атаке многое зависело и продолжает зависеть от стандартов. Но если к этому прибавить фактор Буркардта, который может реально делать разницу в закрытых матчах за счет классной реализации, то за них беспокоится не стоит. Их привычного места в середине таблицы у них никто не отнимет, если с их лидером все будет в порядке.

Санкт-Паули: Василь, Метс, Валь, Смит, Саад, Афолайян (Синани, 63), Треу (Ритцка, 83), Салиакас, Вагнер (Гилавоги, 63), Ирвайн, Эггештайн (Бэнкс, 83)

Майнц: Центнер, Ляйтш, Йенц, Кор, Ли Чжэ Сон, Зиб (Небель, 65), Мвене, Каси, Амири (Хон Хен Сок, 83), Сано, Буркардт