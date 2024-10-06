Хаби Алонсо провел юбилейный матч на посту главного тренера Байера

Вчера леверкузенский "Байер" потерял дома три очка, сыграв вничью с новичком Бундеслиги "Хольштайн Килем" со счетом 2:2. "Фармацевты" испортили подарок Хаби Алонсо, для которого это был особенный поединок.

Испанский специалист провел 100-й матч в должности главного тренера команды. С момента прихода в "Байер", клуб одержал 67 побед, 21 ничью и потерпел 12 поражений. Кроме того, леверкузенцы под его руководством установили несколько рекордов, в частности провели 51 матч без поражений во всех турнирах, а также остались непобедимыми в прошлом сезоне Бундеслиги в течение всех 34 игр подряд.

Добавим, что Хаби Алонсо на посту главного тренера выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии в этом году.