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Хаби Алонсо провел юбилейный матч на посту главного тренера Байера

Германия

Испанец за это время уже может похвастаться своими достижениями

Хаби Алонсо провел юбилейный матч на посту главного тренера Байера

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера леверкузенский "Байер" потерял дома три очка, сыграв вничью с новичком Бундеслиги "Хольштайн Килем" со счетом 2:2. "Фармацевты" испортили подарок Хаби Алонсо, для которого это был особенный поединок.

Испанский специалист провел 100-й матч в должности главного тренера команды. С момента прихода в "Байер", клуб одержал 67 побед, 21 ничью и потерпел 12 поражений. Кроме того, леверкузенцы под его руководством установили несколько рекордов, в частности провели 51 матч без поражений во всех турнирах, а также остались непобедимыми в прошлом сезоне Бундеслиги в течение всех 34 игр подряд.

Добавим, что Хаби Алонсо на посту главного тренера выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии в этом году.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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