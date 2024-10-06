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Байер Леверкузен дебютировал в специальной форме, посвященной юбилею клуба
Байер презентовал новую форму, посвященную 120-летию клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" впервые сыграл в новой специальной форме во время вчерашнего матча против "Хольштайна" (2:2). Castore решили напомнить внешний вид классической футболки клуба черного цвета с красным воротником, которая впервые была использована в сезоне 1907/08. Главной особенностью футболки является исторический первый логотип команды.
Также была создана специальная, абсолютно белая форма для голкипера, которую, к сожалению, пока что невозможно приобрести в клубном магазине.
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