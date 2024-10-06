Байер Леверкузен дебютировал в специальной форме, посвященной юбилею клуба

Леверкузенский "Байер" впервые сыграл в новой специальной форме во время вчерашнего матча против "Хольштайна" (2:2). Castore решили напомнить внешний вид классической футболки клуба черного цвета с красным воротником, которая впервые была использована в сезоне 1907/08. Главной особенностью футболки является исторический первый логотип команды.







Также была создана специальная, абсолютно белая форма для голкипера, которую, к сожалению, пока что невозможно приобрести в клубном магазине.





Еще одной интересной особенностью этой формы является специальный встроенный чип NFC, скрытый под логотипом. Держа смартфон над логотипом, отсканировав его, можно открыть его особое содержимое.