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Байер Леверкузен дебютировал в специальной форме, посвященной юбилею клуба

Германия
Обновлено

Байер презентовал новую форму, посвященную 120-летию клуба

Байер Леверкузен дебютировал в специальной форме, посвященной юбилею клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" впервые сыграл в новой специальной форме во время вчерашнего матча против "Хольштайна" (2:2). Castore решили напомнить внешний вид классической футболки клуба черного цвета с красным воротником, которая впервые была использована в сезоне 1907/08. Главной особенностью футболки является исторический первый логотип команды.

Байер Леверкузен дебютировал в специальной форме, посвященной юбилею клуба - изображение 1

Также была создана специальная, абсолютно белая форма для голкипера, которую, к сожалению, пока что невозможно приобрести в клубном магазине.

Байер Леверкузен дебютировал в специальной форме, посвященной юбилею клуба - изображение 2

Еще одной интересной особенностью этой формы является специальный встроенный чип NFC, скрытый под логотипом. Держа смартфон над логотипом, отсканировав его, можно открыть его особое содержимое.
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Источник:
Footy Headlines
Опубликовал: Андрей Журба
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