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Кай Хаверц пропустит ближайшие матчи сборной Германии

Германия

Нападающий Арсенала не сыграет против Боснии и Нидерландов

Кай Хаверц пропустит ближайшие матчи сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно информации от официального сайта Бундесманшафт, Кай Хавертц пропустит международную паузу и не сыграет за сборную в матчах против Боснии и Герцеговины и Нидерландов из-за проблемы с левым коленом.

В ближайшие дни состояние Хавертца оценят в "Арсенале", он, скорее всего, останется в Лондоне. В этом сезоне Кай Гаверц провел 12 матчей во всех турнирах за клуб и сборную, забив 7 голов и отдав одну голевую передачу.

Вместо Кая Гаверца тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн вызвал 24-летнего Йонатана Буркардта из "Майнца", который уже провел 45 матчей за юношескую сборную Германии, а также становился чемпионом Европы среди игроков до 21 года.

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Германия Кай Хавертц Арсенал
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Источник:
Сайт сборной Германии
Опубликовал: Андрей Журба
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