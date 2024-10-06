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Франкфуртский Айнтрахт продлил контракт со своим центральным полузащитником
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хуго Ларссон присоединился к "Айнтрахту" из шведского "Мальме" год назад за 9 млн евро. С тех пор 20-летний полузащитник стал основным игроком команды "орлов" под руководством Дино Топпмеллера. Учитывая его качественную игру в клубе, руководство "Айнтрахта" продлило контракт со своим игроком, который теперь продлится до конца июня 2029 года.
"Сегодня большой и счастливый день для меня и моей семьи. После того как "Айнтрахт" обратился ко мне с предложением досрочного продления контракта, я сразу понял, что хочу это сделать. Я чувствую себя невероятно комфортно в клубе и в городе, и с первого дня почувствовал большое доверие. Мой первый год во Франкфурте был замечательным, и я с нетерпением жду еще много лет с орлом на груди", - заявил футболист после продления контракта.
Добавим, что в этом сезоне Хуго Ларссон провел 8 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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